نعرض لكم الان تفاصيل خبر بدر عبد العاطي يبحث مع سكاتك النرويجية تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في إفريقيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 03:13 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أمس الثلاثاء، “تيري بيلسكوج” الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج في مختلف المجالات ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

رحب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين مصر والشركة النرويجية، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية متزايدة ويأتي ضمن الأولويات الوطنية.

ونوه وزير الخارجية بالأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

كما ثمن خطط الشركة النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر من خلال إنشاء مصنع توربينات الرياح لتوطين تلك الصناعة في مصر، وكذلك إنشاء محطة تحلية المياه تدار بالطاقة الشمسية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوسيع أنشطة الشركة في مصر.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الشركة في تدشين شراكات متعددة لتنفيذ مشروعات كبرى بهدف توطين الصناعات في مصر، مشيراً إلى المقومات الطبيعية والفرص الاستثمارية والطاقة البشرية التي تمتلكها مصر.

واستعرض في هذا السياق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر، والمساعي الجارية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً دعم مصر الكامل لمشروعات الشركة النرويجية في مصر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لما توليه مصر من اهتمام بتعزيز التواجد في القارة الإفريقية ودعم المشروعات التنموية وعمليات تحول الطاقة في أفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدر عبد العاطي يبحث مع سكاتك النرويجية تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.