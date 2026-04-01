الصين تلغي الإعفاءات الضريبية لصادرات معدات الطاقة الشمسية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 03:13 مساءً - العربية نت _ قررت الصين اليوم الأربعاء، إلغاء الإعفاءات الضريبية لصادرات معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تشهد فيه الصين فائضاً كبيراً في إنتاج هذه المعدات وحروب أسعار ضارية، وهو ما ظل مصدراً لاستياء الشركاء التجاريين للصين منذ وقت طويل.

وفي بداية يناير أعلنت بكين أنه اعتباراً من أول أبريل/ نيسان، سيتوقف رد ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة الشمسية التي يتم تصديرها، والتي كانت تبلغ 9%.

القرار يشمل صادرات منتجات الخلايا الكهروضوئية والمواد الكيماوية الفسفورية

يشمل القرار صادرات منتجات الخلايا الكهروضوئية والمواد الكيماوية الفسفورية. ولم تقدم وزارة المالية الصينية سبباً لهذا الإجراء في ذلك الوقت.

ومنذ سنوات تعاني صناعة منتجات الطاقة الشمسية من ضغوط الصادرات الصينية الأرخص سعراً. وكانت شركة مير برجر أحدث شركة طاقة شمسية أوروبية تقدم طلبا لإشهار إفلاسها في مواقع إنتاجها بولايتي ساكسونيا وساكسونيا انهالت الألمانيتين في العام الماضي.

وأشارت الشركة السويسرية إلى المنافسة من جانب الشركات الصينية، التي تقدم وحدات طاقة شمسية رخيصة للغاية كأحد أسباب فشلها.

من ناحيته رحب اتحاد صناعة الخلايا الكهروضوئية الصينية بالقواعد الجديدة، وقال في يناير إن شركات الطاقة الشمسية الصينية تواجه منافسة مدمرة منذ 2024.

