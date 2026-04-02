نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيل هاوس العالمية تختار أبوظبي لفتح مكتب جديد وسط توترات الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 01:06 مساءً - _ أعلنت شركة هيل هاوس إنفستمنت مانجمنت العالمية لإدارة الاستثمارات، اليوم الخميس، عن افتتاح مكتب جديد في المركز المالي بأبوظبي، لتكون من أوائل الشركات التي تتوسع في المنطقة منذ اندلاع الحرب مع إيران.

ويأتي ذلك في ظل اضطرابات السفر والأعمال التي أعقبت بدء الصراع في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران، وردت طهران بشن ضربات على دول الخليج، ما اضطر بعض الشركات إلى إغلاق مكاتبها مؤقتًا.

وتدير هيل هاوس، أصولًا تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، وتركز استثماراتها في صناديق التحوط والأسهم الخاصة، بالإضافة إلى العقارات والائتمان الخاص. وكانت من أوائل المستثمرين في عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل تنسنت هولدنجز، جيه.دي.كوم إنك، وبايدو.

