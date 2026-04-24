تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، مع استمرار قلق المستثمرين من عدم تحقيق تقدم في حل الأزمة في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات.

وانخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 611.04 نقطة، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية تبلغ 2.5 بالمائة بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع.

وسجلت معظم البورصات الأوروبية الرئيسية تراجعًا مماثلًا، في ظل استمرار حالة الحذر في الأسواق رغم بعض التحركات الدبلوماسية، من بينها اتفاق على تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لثلاثة أسابيع بوساطة أمريكية.

وتأثرت معنويات المستثمرين باستمرار الحرب بين واشنطن وطهران، إلى جانب بقاء أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل مع استمرار اضطراب إمدادات الطاقة.

وقاد قطاع الطيران والدفاع الخسائر بتراجع 2.4 بالمائة، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.7 بالمائة مدعومًا بصعود أسهم "ساب" الألمانية بعد نتائج أرباح فاقت التوقعات.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا، في وقت أظهرت فيه نتائج الشركات الأوروبية متانة نسبية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.