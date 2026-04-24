الخارجية تنجح في توطين استثمارات "الطب النووي" للمصريين بالخارج بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 10:31 مساءً - استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج، الدكتور خالد عطية، المستثمر المصري الهولندي والرئيس التنفيذي لشركة "فيمتو أيزوتوب"المانيا، والدكتور وليد حسن المدير التنفيذي لشركة "فيمتو تريد"مصر، والخبيرين في مجال الطب النووي والنظائر المشعة العلاجية، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دور أبنائها في الخارج في مسيرة التنمية الوطنية.

شهد اللقاء استعراض النجاح الكبير في التنسيق المشترك الذي قادته وزارة الخارجية لتذليل العقبات أمام استثمارات المصريين بالخارج، والتي أسفرت عن اتمام عقد شراكة استراتيجية بين المستثمر وهيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، حيث تهدف هذه الشراكة إلى استغلال قدرات الهيئة بشكل اقتصادي لإنتاج المواد المشعة المستخدمة في الأغراض الطبية السلمية، ووضعها على الخريطة الدولية لجذب العملة الصعبة وتوطين أحدث تكنولوجيا العلاج التشخيصي (Theranostic).

وأكد السفير نبيل حبشي خلال اللقاء أن الوزارة تعمل وفق تكليفات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية لرعاية المستثمرين الجادين وتيسير تواصلهم مع الوطن الأم، كما اشار إلى ان الدكتور / بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد كلفه بابلاغ المستثمر المصري باستعداد وزارة الخارجية التام لدعم الشركة من أجل تصدير منتجاتها ، قائلًا: "سنعمل من خلال بعثاتنا الدبلوماسية على تذليل العقبات وتيسير نفاذ المنتجات الطبية المصرية الجديدة المطورة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية إلى الأسواق الناشئة ، تعزيزاً للصادرات المصرية ودعماً للدخل الدولاري".

من جانبه، أعرب الدكتور خالد عطية عن تقديره للدور المحوري الذي لعبته وزارة الخارجية في إنهاء إجراءات الشراكة مع وزارة الكهرباء، وأوضح أن السوق المصري يمتلك فرصاً واعدة ومميزات جاذبة، خاصة مع توجه الدولة الحالي للقضاء على البيروقراطية وسرعة تأسيس الشركات.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير حبشي الدعوة للسادة المستثمرين للمشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم (عبر تقنية زووم) مع الجالية المصرية في هولندا، لنقل تجربتهم الناجحة كنموذج ملهم للمستثمرين المصريين بالخارج، واطلاعهم على المحفزات التي تقدمها الدولة لجذب رؤوس الأموال والخبرات المهاجرة.