أسعار الغاز في أوروبا تعاود الصعود بعد خطاب ترامب

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 04:06 مساءً - بلومبرج _ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية صباح الخميس بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرب إيران “بقوة هائلة” خلال الأسبوعين، أو الثلاثة المقبلة، مما كبح التوقعات بنهاية قريبة للصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي القياسي بنسبة 7.2% اليوم، بعد ارتفاع أسعار النفط. وكانت أسعار الغاز تراجعت بأكثر من 13% خلال اليومين الماضيين، في ظل حالة تفاؤل بتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب قريبا.

خطاب ترامب خفض الآمال في إنهاء سريع للنزاع في الشرق الأوسط

وقال ترامب في الخطاب الذي ألقاه مساء الأربعاء إن الحرب ناجحة، مضيفا أن العملية العسكرية الأمريكية كادت أن تحقق أهدافها العسكرية. إلا أن الخطاب خفض أيضا الآمال في إنهاء سريع للنزاع الذي هز أسواق الطاقة والأسواق المالية.

وبالنسبة للغاز الأوروبي تحديدا، فإن استمرار انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط ينذر بتعقيد جهود إعادة ملء مستودعات الغاز قبل حلول الشتاء المقبل.

وبينما يذهب معظم الغاز من الشرق الأوسط عادة إلى آسيا وليس إلى أوروبا فإن استمرار الاضطرابات هناك قد يؤدي إلى احتدام المنافسة على الإمدادات العالمية المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

وفي الوقت نفسه، جاءت تحركات الأسعار كبيرة اليوم، نتيجة انخفاض حجم التعاملات مع إغلاق الكثيرين من المتعاملين لمراكزهم قبل عطلة عيد الفصح في أوروبا. كما تراجعت التعاملات بالفعل خلال الشهر الحالي نظرا لاستمرار حالة الغموض بشأن مصير الحرب في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 08:17 صباحا بتوقيت أمستردام ارتفع سعر الغاز تسليم مايو بنسبة 5.4% إلى 50.09 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

