نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تفرض حظرا على تصدير البنزين حتى نهاية يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 04:06 مساءً - _ قالت ​الحكومة الروسية ‌اليوم الخميس، إن موسكو ​فرضت حظرا ​على تصدير البنزين ⁠حتى نهاية ​يوليو.

وأوضحت ​أن الحظر فُرض على منتجي ​هذا النوع ​من الوقود للحفاظ ‌على ⁠استقرار الإمدادات في السوق المحلية وسط ​ارتفاع ​الطلب ⁠الموسمي على الوقود ​خلال ​موسم ⁠البذر، فضلا عن ارتفاع ⁠أسعار ​النفط ​العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تفرض حظرا على تصدير البنزين حتى نهاية يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.