نعرض لكم الان تفاصيل خبر مديتيرا الكندية تعتزم زيادة استثماراتها المستقبلية في سيناء وكوم أمبو

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 04:59 مساءً - أكدت شركة مديتيرا الكندية عزمها تعزيز استثماراتها المستقبلية لتنمية حقولها في مناطق امتياز سيناء وكوم أمبو، من خلال تكثيف أنشطة الحفر والتنمية وتطبيق أحدث التقنيات بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.

جاء ذلك، خلال اجتماع المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج، مع ميمت كونت الرئيس التنفيذي للشركة، والجيولوجي هلال قنصوه، المدير الإقليمي للشركة، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2026).

واستعرضت الشركة خلال الاجتماع، توجهها نحو تبني أحدث التقنيات في عمليات الحفر، وعلى رأسها تقنية الحفر باستخدام الأنابيب المرنة (Coiled Tubing)، والتي تعد من الحلول المتطورة التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى دورها الفعال في زيادة معدلات الإنتاج من الآبار الحالية.

وأشاد المهندس إيهاب رجائي بالخبرات الفنية المتميزة لشركة مديتيرا في مجال الحفر الأفقي، مؤكدا أن هذه القدرات تمثل إضافة نوعية لقطاع البترول المصري، خاصة في ظل ما توفره تقنيات الحفر الأفقي من إمكانيات لزيادة معدلات الاستخلاص وتحسين إنتاجية الآبار.

وأعرب عن تقديره لحرص الشركة على نقل وتطبيق أحدث الممارسات العالمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، بما يدعم خطط الوزارة لتعظيم الإنتاج من الحقول القائمة وتحقيق اكتشافات جديدة.

هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي