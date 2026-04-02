روسيا تدرس إنشاء مركز لوجستي للحبوب والطاقة في مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 06:13 مساءً - روسيا اليوم _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن روسيا ومصر يمكن أن تناقشا إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال بوتين، للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في قصر الكرملين.

وأكد الرئيس الروسي أن البلدين يمتلكان العديد من الخطط الواعدة، وأن كثيرًا منها قيد التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف: «يمكننا مناقشة إنشاء مركز لوجستي للحبوب والطاقة في مصر، وهناك العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام التي تستحق البحث والدراسة».

وناقش بوتين والسيسي في وقت سابق، قبيل زيارة وزير الخارجية لموسكو، الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة السياسية والتجارية والاستثمارية، وكذا في مجال السياحة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على دفع العلاقات الوثيقة مع الجانب الروسي، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر الرئيس الروسي عن تقديره للموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا اتفاقه مع ما ذكره السيسي حول ضرورة مواصلة العمل على دفعها بعدد من المجالات.

وفي هذا السياق، تم بحث الموقف الحالي لمشروعات التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا بعدد من القطاعات، ومن بينها مشروع محطة الضبعة النووية، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الطاقة، والسياحة، والقطاع الغذائي.

