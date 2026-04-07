د.فريد: الرصد والتحليل المستمر للتجارة الدولية لضمان استقرار مناخ الاستثمار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:03 مساءً - محمد أحمد_ عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية، بشأن متابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السوق المحلي.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار وضمان تدفق الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع الحد من أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.

لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كافة الجهات التابعة، تتولى التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي.

كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين عبر الربط الإلكتروني الشامل.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف لرفع كفاءة التشغيل واستدامة الأداء المؤسسي دون المساس بجودة أو سرعة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

