البايرن يشعل القمة.. اطّلع على هدف لويس دياز ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:29 صباحاً - تقدم فريق بايرن ميونخ بهدف أول أمام ريال مدريد، خلال المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لموسم 2025-2026، وسط ترقب كبير لقمة أوروبية من العيار الثقيل بين العملاقين.

هدف لويس دياز ضد ريال مدريد

وجاء هدف التقدم لصالح الفريق البافاري في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، عن طريق لويس دياز، الذي استغل هجمة منظمة بدأت بخطأ في التمرير من فينيسيوس جونيور، ليقطع مايكل أوليس الكرة ويمررها سريعًا داخل منطقة الخطورة.

وتناقل لاعبو بايرن الكرة بسلاسة، حيث وصلت إلى هاري كين الذي مهدها بدوره إلى سيرج جنابري، قبل أن يمررها الأخير نحو دياز، الذي نجح في التفوق على ترينت ألكسندر أرنولد، ثم سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس أندريه لونين.

ملخص الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

شهدت المباراة إثارة كبيرة في شوطها الأول، في ظل محاولات متبادلة من الفريقين لفرض السيطرة، حيث يسعى ريال مدريد للعودة سريعًا في النتيجة، بينما يطمح بايرن ميونخ لتعزيز تقدمه قبل لقاء الإياب، في صراع مفتوح على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.