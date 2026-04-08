البيت الأبيض: ترامب سيرد على مقترح باكستان بمد مهلة إيران قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 صباحاً - صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قائلة: "تم إطلاع الرئيس ترامب على اقتراح وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وسيتم تقديم رد قريبًا".

وقد طالبت باكستان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمد المهلة المقدمة إلى إيران لمدة إسبوعين، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب بالشرق الأوسط تتقدم بثبات.

كما طالب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف "من الأشقاء الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية"، وحث كل الأطراف على وقف إطلاق النار لأسبوعين لإفساح المجال للدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائيا.