طائرة يوم القيامة تحلق في سماء أمريكا قبل ساعات من انتهاء مهلة ترامب.. تعرف على أبرز مواصفاتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 صباحاً - تم رصد إحدى طائرة يوم القيامة الأمريكية تحلق فوق قاعدة جوية رئيسية في نبراسكا، قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة الرئيس دونالد ترامب لقبول إيران اتفاق لأنهاء الحرب.

وفقا لصحيفة نيويورك بوست، رصدت أجهزة تتبع الطيران طائرة بوينج E-4B نايت ووتش، المصممة لحماية مسؤولي الأمن القومي وضمان استمرار عمل الحكومة في حال نشوب حرب نووية، فوق قاعدة أوفوت الجوية، مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية، حيث أقلعت من أوفوت في تمام الساعة 10:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وحلقت فوق المنطقة ست مرات على الأقل قبل أن تعود إلى القاعدة.

تراقب أجهزة تتبع الطيران تحركات الطائرة بانتظام خلال فترات التوتر الشديد، وقد لفتت إحدى رحلاتها العام الماضي الأنظار قبل أيام فقط من انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حملة الحرب التي استمرت 12 يومًا لقصف المنشآت النووية الإيرانية.

حدد ترامب يوم الثلاثاء موعدًا نهائيًا لإيران للموافقة على خطته للسلام وفتح مضيق هرمز، وإلا ستدمر الولايات المتحدة محطات الطاقة والجسور التابعة لطهران.

تمتلك الولايات المتحدة أسطولًا من أربع طائرات من طراز E-4B تقوم برحلات منتظمة على مدار العام للحفاظ على جاهزيتها العسكرية وتُستخدم طائرة "نايت ووتش" كمركز قيادة محمول جوًا للرئيس ووزير الدفاع ورؤساء هيئة الأركان المشتركة لضمان استمرار القيادة والسيطرة والاتصالات الحيوية في حالات الطوارئ.

بنتاجون طائر .. مواصفات طائرة يوم القيامة

وتضم الطائرة 18 سريرًا، وغرفة اجتماعات، ومنطقة عمل جماعي، وقاعة مؤتمرات، وغرفة قيادة، ومنطقة استراحة مخصصة موزعة على ثلاثة طوابق، وهي مصممة لتكون بمثابة بنتاجون طائر في حالة الطوارئ الوطنية.

وقد خضعت الطائرة لتعديلات كبيرة لتحمل الانفجارات النووية والهجمات الإلكترونية والنبضات الكهرومغناطيسية وغيرها من الكوارث التي قد تهدد الولايات المتحدة.

وتستطيع كل طائرة من طراز E-4B نايت ووتش حمل طاقم يصل إلى 112 فرداً، ويبلغ مداها أكثر من 7000 ميل، كما تتميز الطائرة بحماية حرارية ونووية، وتستطيع التواصل مع أي شخص في أي مكان في العالم، بفضل 67 طبقاً هوائياً للأقمار الصناعية وهوائياً مثبتة في قبة الأشعة.



