”قمة الإثارة” اطّلع على نتيجة مباراة الأهلي ضد سيراميكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:29 صباحاً - حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في لقاء مثير ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة شهدت سيطرة أهلاوية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة، المباراة التي ستشهد اثاره كبيرة، بعد خطأ تحكيمي منع المارد الأحمر من الفوز في الثواني الأخيرة.

ملخص مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي واضح، حيث هدد المرمى مبكرًا عن طريق محمود حسن تريزيغيه، كما حاول أليو ديانغ بتسديدة قوية، وسط استحواذ شبه كامل للأحمر في الدقائق الأولى، مقابل تراجع دفاعي من سيراميكا.

ورغم سيطرة الأهلي، نجح سيراميكا في خطف هدف التقدم عكس سير اللعب في الدقيقة 38، عن طريق فخري لاكاي، مستغلًا أول فرصة حقيقية لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد، رغم تفوق الأهلي في عدد التسديدات.

ملخص مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه المكثف بحثًا عن التعادل، حيث أهدر أكثر من فرصة خطيرة، أبرزها عن طريق أحمد سيد زيزو وحسين الشحات، بينما تألق الحارس محمد بسام في التصدي لعدة محاولات.

وفي الدقيقة 80، نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف التعادل للأهلي، بعد ضغط مستمر داخل منطقة الجزاء، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث أضاع سيراميكا فرصة هدف محقق عن طريق أيمن موكا، كما طالب الأهلي بركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة، لكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورغم محاولات الأهلي في الوقت بدل الضائع لخطف هدف الفوز، إلا أن دفاع سيراميكا صمد حتى صافرة النهاية، لينتهي اللقاء بتعادل مثير يبقي الصراع مفتوحًا في جدول ترتيب الدوري.