صافرات تدوى في البحرين وقطر والإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 صباحاً - دوت صافرات الإنذار في كل من البحرين وقطر والإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن.

كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع ودعت الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.