الاتحاد الأوروبي يدرس تكوين مخزونات من وقود الطائرات لمواجهة تداعيات الحرب على إيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:11 مساءً - _ قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يونسن، إن الاتحاد يدرس مطالبة الدول الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات، مع إمكانية إعادة توزيعها وفقًا للاحتياجات وحالات النقص في كل منطقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي المخاوف من احتمال حدوث نقص في الإمدادات، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

وفي السياق نفسه، اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تستهدف الحد من تأثيرات الأزمة، من بينها مراقبة إنتاج المصافي على مستوى الاتحاد الأوروبي، والعمل على تعظيم الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق وتقليل تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على قطاع الطاقة.

