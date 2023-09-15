نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالون تواصل الأجيال بنقابة الصحفيين يناقش رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، أمس، تحت عنوان "رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية".

وجاءت الحلقة الثانية من الصالون، تفعيلًا لاستراتيجية عمل اللجنة في نقل خبرات رواد المهنة والحوار بين الأجيال لتطوير الاداء المهني.

جاءت الحلقة الثانية من الصالون، بحضور نخبة من رواد المهنة المتخصصين في صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما يُنشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية.

وكان قد وجّه “عبدالمجيد” الدعوة إلى الزملاء رؤساء أقسام الحوادث والمحررين المختصين بأقسام الحوادث والقضاء إلى المشاركة لإثراء النقاش والحوار البناء بين الأجيال، مع الترحيب بكل من لديه اهتمام بموضوع الصالون.