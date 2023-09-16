نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد طالب عائد من السودان يستغيث بالسيسي: مستقبل ابني بيضيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد الشريف، والد أحد الطلاب العائدين من السودان، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للحفاظ على مستقبل أبنائهم.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على قراراه الحكيم بعودة أبناءنا من مناطق الصراعات والحروب للحفاظ على حياتهم، وزي ما حافظتوا على حياتهم حافظوا على مستقبلهم في ظل التعنت الشديد من قبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية ضد أبنائهم ورفض قبول أوراقهم وإرسال أسمائهم لأداء امتحان تحديد المستوى.

تابع والد أحد الطلاب العائدين من السودان، رئيس جامعة بني سويف الأهلية يرفض تنفيذ قرارا وزير التعليم العالي معللا ذلك بأنه قرار الوزير غير ملزم له وأنا صاحب القرار، وعلى جميع الطلاب أن يبدأوا الدراسة من المستوى الأول مرةً أخرى.

