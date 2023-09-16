نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس حملة تطهير المجتمع يفجر مفاجأة بشأن صاحبة قناة يوميات شيماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، مفاجأة في قضية اتهام صاحبة قناة يوميات شيماء بنشر الفسق والفجور.

وقال المحامي أشرف فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، صاحبة قناة يوميات شيماء قتلت على يد زوجها، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد الناشر الجديد الذي يقوم بإعادة بث المحتوى مرة أخرى.

تابع مؤسس حملة تطهير المجتمع، تم رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات بصفته ورئيس جاهز تنظيم الاتصالات بصفته ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأنهم المسؤولون عن حماية الأمن القومي مما يبث عبر منصات التواصل، مطالب بحجب القناة.