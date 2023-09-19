حزب السادات الديمقراطي يعلن تأييد الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:32 مساءً - أعلن حزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة، إيمانًا من الحزب بجهوده على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، واستكمال تحقيق المشروعات القومية وغيرها من مسارات تتوافق تمامًا مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه.

وقال النائب عفت السادات رئيس الحزب إن حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدًا فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحزب سيشكل لجنة مسئولة عن انتخابات الرئاسة تتكون من أمانات الحزب في المحافظات والإعلام بجانب اللجنة الشبابية، وستكون هذه اللجنة مسئولة عن متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب بجانب ذلك تنظيم حملات توعوية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.