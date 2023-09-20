نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بداية الدراسة.. إجراءات مهمة من “التعليم” بشأن مصروفات المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدم تحصيل أى رسوم دراسية من أولياء الأمور عدا المقررة قانونًا وبشكل رسمى، أو إلزام ولى الأمر بشراء مستلزمات للمدارس، خاصة مع انتهاء تسكين الطلاب المحولين من مدارس والطلاب الجدد الملتحقين بالصفوف الأولى.

وشدد الوزارة، على أنه يتم التحقيق مع أي مدرسة يثبت تحصيلها مبالغ مالية من أولياء الأمور تخالف الرسوم المعلنة بشكل رسمى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.