 إدانات عربية وعالمية لاعتراض إسرائيل لـ أسطول الصمود

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، عن أن روسيا والولايات المتحدة ستعقدان الجولة المقبلة من المحادثات بشأن استعادة العلاقات في الجوانب كافة وبحث حل النزاع الأوكراني خلال الشهر المقبل.

وقال ريابكوف في بيان صحفي إن "الجولة المقبلة من المحادثات الروسية - الأميركية بشأن إزالة القضايا الخلافية في العلاقات بين البلدين ستُعقد نهاية الشهر المقبل بمشاركة من مختلف المسؤولين من كلا البلدين، لم يتم تحديد مكان انعقاد المحادثات لغاية اللحظة، موسكو تسعى بشكل جدي إلى استعادة العلاقات مع واشنطن في مختلف المجالات".