نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن لدعم مصر تبدأ فعالياتها بالداخل والخارج لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت حملة "مواطن لدعم مصر" لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة عملها الفعلي في عدة محافظات بالإضافة لبعض الدول في الخارج إذ انطلقت أول أمس في الاتحاد الأوروبي، وأمس في البحرين، واليوم في السعودية.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، دشنت الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتكون الأولى على مستوى الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج.

وأصدرت الحملة، قرارها الأول بتعيين محمد فاروق منسقا عاما على مستوى الجمهورية، ونصر مطر، منسقا عاما للحملة في الخارج.

وطالب فاروق، جميع القيادات في الحملة بالالتفاف جميعا خلف الوطن ووضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.

وطالب المنسق العام، بضرورة وحتمية الاصطفاف جميعا في صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن، وأن نكون يدا واحدة في بناء وطننا الشامخ.