نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم مرضعات النبي وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه.. الأزهر للفتوى يوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، عدد من المعلومات عن حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- في صغره.

وكشف مركز الأزهر في منشوره له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: من هن مرضعات النبي- صلى الله عليه وسلم- وكذلك إخوته من الرضاعة وحواضنه.

وكتب الأزهر للفتوي: مرضعاته وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه كالآتي: “أول من أرضعت سيدنا رسول الله ﷺ أمُّه السيدة آمِنَةُ بنتُ وَهْبِ بنِ عبدِ مَنَافِ بن زُهرَةَ بن كِلَاب، ثم (ثُويْبَة) مولاة عمّه أبي لهب، ثم (حَلِيمَة السّعديَّة)”.

إخوته في الرَّضاع من (ثُوَيبَة): ابنها مَسْرُوح، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزُوميّ، وعمُّه حمزة بن عبد المطلب.

ومن (حَلِيمَة): أولادُها عبد الله، وأُنَيسَة، والشَّيماء، وابن عمِّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

أما حواضنه صلى الله عليه وسلم، أي اللاتي قُمْنَ على رعايته في صغره؛ فهنَّ:

آمِنَة أُمّه، وثُوَيبَة، وحَلِيمَة، والشَّيماء ابنتها، وأمّ أَيْمَن بَرَكة الحبشيَّة.