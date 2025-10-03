العالم اليوم - سوريا.. لجنة الانتخابات تدين اغتيال المرشح حيدر شاهين

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. لجنة الانتخابات تدين اغتيال المرشح حيدر شاهين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 01:21 صباحاً - دانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الخميس، اغتيال المرشح لعضوية المجلس عن محافظة طرطوس، حيدر شاهين، مؤكدة دعمها لجهود وزارة الداخلية في تعقّب المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته الخميس عبر قناتها على التليغرام: "ببالغ الحزن والأسى تلقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نبأ اغتيال المرشح لعضوية المجلس حيدر شاهين من أبناء مدينة طرطوس العزيزة، والذي طالته يد الغدر على يد مجرمين من فلول النظام البائد، وفارق الحياة وهو على طريق النضال السياسي في بناء سوريا الجديدة، تاركا هذه الأمانة في أعناق أبناء الشعب السوري".

وأضافت اللجنة: "وإذ تدين اللجنة العليا للانتخابات هذه الجريمة النكراء، فإنها تؤكد دعمها لجهود وزارة الداخلية بتعقب المجرمين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما نشكرها على تشديد الإجراءات الأمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية".

وتابعت: "تتوجه اللجنة العليا لأسرة حيدر شاهين وذويه بأحر التعازي، سائلين المولى أن يتغمده برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

من جانبه، قال مدير مديرية الشؤون السياسية في الساحل السوري، إياد الهزاع، إن "أي محاولة لوقف صوت الحق أو إخماد عزيمة الإصلاح لن تنجح"، وذلك تعليقاً على مقتل حيدر شاهين الذي يُشتبه في ضلوع عناصر من النظام السابق في استهدافه.

وكان حيدر يونس شاهين، الأكاديمي في الهندسة الزراعية، قد اغتيل مساء الثلاثاء بعد تعرضه لإطلاق نار من مجهولين في قرية ميعار شاكر بريف طرطوس.