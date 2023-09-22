خارجية الولايات المتحدة: مصر تلعب دوراً محوريًا فى العديد من قضايا العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 سبتمبر 2023 10:32 مساءً - أشاد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحديات العالمية المشتركة، خلال جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر، بمشاركة رؤساء وملوك ورؤساء وزراء وقادة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 .

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن كافة الدول مشاركة، سواء بتواجد قادة الدولة، أو ما ينوب عنه، موضحا أن مصر تلعب دوراً محوريًا في العديد من القضايا التي تخص العالم، خاصة ملف تغير المناخ، موجهاً الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها قمة كوب 27، في مدينة شرم الشيخ.

وقال "ويربيرج": "أنا حضرت قمة كوب 27، في مدينة شرم الشيخ، ورأيت الجهد المبذول لإخراج القمة بهذا الشكل"، مؤكداً أن مصر حققت إنجازات كبيرة جداً في هذا الملف.. ونريد أن نكون شريك مصر في هذا الدور"، والعلاقة بين مصر وأمريكا، واسعة جداً ومستمرة منذ 40 عاماً، ولا تقتصر على الناحية الدفاعية والعسكرية والأمنية فقط، لافتاً إلى وجود علاقة قوية بين الجيشين والمؤسسات الأمنية.

وأضاف: "فهناك أيضاً علاقات بيننا وبين مصر في العديد من المجالات ومنها، المجالات التعليمية والثقافية والتجارية"، و رداً على الحديث حول اختلاف الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع كل من الصين وروسيا، أنه من الصعب أن نقارن علاقتنا مع الدول ببعضها البعض، فنحن ليس لدينا لون واحد في التعامل، مشيراً إلى أن لكل دولة نتعاون معاها وفقاً لظروف وآليات مختلفة.

وأضاف: فبالنسبة لعلاقتنا مع الصين، فبرغم من الاختلافات الكبيرة بينا والتي تظهر بشكل واضح، ألا أن هناك عدة مصالح مشتركة مثل تغير المناخ وكوفيد 19، فضلاً عن ركود الاقتصاد وملف مصدر الطاقة، مؤكداً كل ذلك يتطلب منا العمل مع بكين.

وتابع: "أما بالنسبة لروسيا، فلا يمكن أن ننكر أن أيضاً هناك العديد من الملفات والقضايا المشتركة بيننا، ولكن في نفس الوقت نحن ننظر إلى ما يحدث في أوكرانيا من موت أطفال ونساء ونأخذه بعين الاعتبار"، موضحاً أنه في الوقت الذي كان يقرأ فيه الرئيس الأوكراني خطابه، كانت موسكو تضرب أماكن مدنية في كييف بالصواريخ