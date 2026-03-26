بتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت للتأكيد على دعم مصر للبنان وتسليم شحنة مساعدات إغاثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:27 مساءً - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم الخميس 26 مارس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتسليم شحنة مساعدات إنسانية وإغاثية مقدمة من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني، في إطار دعم مصر للبنان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستجابة العاجلة لاحتياجات لبنان، وتقديم الدعم اللازم للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة، خاصة في ظل موجات النزوح الداخلي والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الدولة اللبنانية.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تعكس ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان، وحرص القاهرة على مساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من أداء دورها، بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويعزز أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال زيارته إلى بيروت عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لنقل رسالة تضامن من القيادة المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب التشاور حول الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع.