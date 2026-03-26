أبو العينين: مصر تقود جهود التهدئة في الشرق الأوسط.. وتوافق مصري أوروبي على رفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:27 مساءً - أعرب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عن فخره باللقاء الذي جمعه والسيدة دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، على هامش القمة البرلمانية لمبادرة البحار الثلاثة والتي عقدت في العاصمه الكرواتيه زغرب.

وقدتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعمل البنّاء بين الجانبين، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب وبناء قدرات الشباب، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقد أكد الجانبان أهمية تجنب التصعيد العسكري في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد السيد محمد أبو العينين أن مصر تضطلع بدور محوري في جهود التهدئة والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالأزمة الإيرانية أو بالأوضاع في فلسطين، مشيراً إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة والزيارات المكوكيه التي قام بها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخليج في اطار الجهود التي تقودها القيادة المصرية من أجل منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

كما ثمّن ابو العنين الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز وترفيع مستوى العلاقات مع مصر لمستوي الشراكة الاستراتيجية مؤكداً أهمية البناء على هذا الزخم لدعم الشراكة بين الجانبين. وأضاف رئيس الجمعيه البرلمانيه للاتحاد من اجل المتوسط أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمانات الأوروبية المشاركين في القمة بذغرب أعربوا عن رغبتهم في حضور المؤتمر العام للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المقرر عقده في القاهرة مطلع شهر يوليو المقبل، انطلاقاً من إدراكهم لأهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية في تعزيز الحوار البرلماني والتعاون بين دول ضفتي المتوسط.

ومن جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا عن تقديرها للدور المصري في جهود التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن التحركات والجهود الدبلوماسية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور مهم في احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة، مشيدة بالدور البناء الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون في منطقة المتوسط.