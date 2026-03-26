الأرصاد: الفرصة لازالت سانحة لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:27 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفرصة لازالت قائمة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى على مدار اليوم، لافتة إلى أن فرص الأمطار تتفاوت شدتها من مكان لآخر وتكون أقل حدة من أمطار الأربعاء.

يأتي ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الماطرة اليوم الخميس 26 مارس، لكنها تكون أقل حدة عن أمس الأربعاء .

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع صباح اليوم تمركز السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد ( كفر الشيخ-الدقهلية-دمياط-بورسعيد-شمال سيناء)، نتيجة حركة المنخفض الجوى بإتجاه شرق البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحياناً .

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من مدن القناه و السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى.