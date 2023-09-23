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الجالية المصرية بسويسرا تدشن حملة "مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن" لترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - دشنت الجالية المصرية فى سويسرا، حملة "مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن"، لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف، إن تدشين حملة "مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن"، تهدف إلى حشد المواطنين المصريين بسويسرا، للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف حماد، أن هناك أهدافا محددة للحملة، يأتي في مقدمتها التعريف بحجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف، أن المصريين في الخارج عموما، وفي سويسرا على وجه الخصوص، يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لما حققه من نجاحات في كافة المجالات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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