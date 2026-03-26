وزير الخارجية يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية في بيروت وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 05:36 مساءً - بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، يوم الخميس ٢٦ مارس في بيروت، حيث نقل لسيادته رسالة دعم وتضامن من القيادة السياسية والشعب المصرى، وتم بحث التطورات الاقليمية في ظل حالة عدم الاستقرار الذي يشهدها الاقليم .

استهل وزير الخارجية اللقاء بنقل خالص تحيات وتقدير فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس اللبناني، مؤكداً توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم العاجل للبنان الشقيق، منوهاً بأن إرسال شحنة المساعدات الإغاثية الطارئة التي بلغت حمولتها نحو ١٠٠٠ طن يأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كرسالة مساندة عملية تخفف من المعاناة الإنسانية، واستناداً إلى الموقف المصري الداعم بقوة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في هذا المنعطف الحرج.

من جانبه، طلب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية نقل الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن امتنانه العميق للمواقف المصرية التاريخية والمشرفة، مثمناً الاستجابة المصرية السريعة لإغاثة النازحين وتوفير الاحتياجات الإنسانية، ومؤكداً أن هذا الدعم يجسد عمق الروابط الأخوية الصادقة ويعكس المكانة المحورية لمصر كركيزة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال المباحثات أن هذه الزيارة، وهي الخامسة لوزير الخارجية إلى بيروت في أقل من عامين، تترجم بوضوح حجم الانخراط المصري والاهتمام البالغ الذي توليه مصر لدعم لبنان الشقيق. وأشاد في هذا الصدد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسات الدولة اللبنانية لتوفير الإيواء والرعاية للمتضررين، معرباً عن ثقة مصر المطلقة في صلابة الشعب اللبناني وقدرته على تجاوز هذا الاختبار الدقيق، وفي قدرة الدولة اللبنانية على مواصلة احتضان كافة أبنائها.

وتناول اللقاء التطورات الميدانية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على إدانة مصر ورفضها القاطع للعدوان العسكري الإسرائيلي، لاسيما الغارات الجوية الممنهجة والتوغلات البرية في الجنوب، واستهداف مقار قوات اليونيفيل، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية والقانون الدولي. وأعرب عن الرفض التام لسياسات العقاب الجماعي المتمثلة في تدمير البنية التحتية والجسور وإنذارات الإخلاء التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، محذراً من توظيف الأزمة الإنسانية كأداة للضغط السياسي والعسكري.

واضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية جدد التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة بنوده دون انتقائية، معرباً عن الدعم المصري الراسخ لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية بالمبادرة التفاوضية التي أعلنها فخامة الرئيس عون، مؤكداً أنها تتضمن عناصر هامة يتعين البناء عليها للتوصل إلى تسوية سياسية للازمة.