طاقة النواب: تدقيق صارم على اتفاقيات البترول والغاز لحماية حقوق مصر وتعظيم العائد الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 05:36 مساءً - أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع حماية حقوق مصر السيادية في ثرواتها البترولية على رأس أولوياتها أثناء مراجعة اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مشددًا على وجود رقابة برلمانية دقيقة على جميع البنود المالية والفنية.

وأوضح أن اللجنة تراجع مدد البحث والاستكشاف وشروط التعاقد مع الشركات المحلية والعالمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد القومي، وتحويل الاتفاقيات إلى نتائج فعلية تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز موارد الدولة.

وأشار إلى أن مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات للتنقيب في مناطق امتياز جديدة تأتي في توقيت مهم، في ظل الحاجة إلى دعم الاحتياطيات من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأضاف أن جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن التوسع في أعمال البحث والتنقيب يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.