تشريعات جديدة للاستثمار الرياضي.. لجنة الشباب والرياضة بالنواب: قوانين مرتقبة تمنح المستثمرين الأمان وتفتح باب التطوير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 05:36 مساءً -

أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التشريعات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، ومنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات القانونية التي تساعد على جذب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع.

وأوضح مجاهد، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين الجديدة تشمل تنظيم الاستثمار في الرياضة، ووضع إطار قانوني واضح لعقود اللاعبين، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتحقيق نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الإصلاح التشريعي يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة رياضية حديثة، تسمح بممارسة النشاط الرياضي في بيئة منظمة وآمنة، وتدعم قدرة الأندية والهيئات الرياضية على العمل وفق قواعد واضحة.

وأضاف أن اللجنة ستشكل فريق عمل متخصص لإعداد التشريعات المقترحة، يضم خبراء في القانون والدستور والحوكمة والتمويل والسياسات الرياضية، لضمان خروج القوانين بصورة متكاملة تحقق مصلحة الرياضة المصرية.

وشدد على أن تعديل بعض الصلاحيات المرتبطة بملف الاستثمار الرياضي سيسهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين، ويدفع نحو توسيع حجم الاستثمارات في القطاع، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية إقليميًا ودوليًا.