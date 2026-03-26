الارشيف / أخبار مصرية

قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 05:36 مساءً - أصدر  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 152 لسنة 2026 بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ، وتعد إحدى الكليات التابعة لها وتسرى عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية .

 

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية فيما لا بتعارض مع أحكام القرارات والقوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.
 

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا