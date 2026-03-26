قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 05:36 مساءً - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 152 لسنة 2026 بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ، وتعد إحدى الكليات التابعة لها وتسرى عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية .

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية فيما لا بتعارض مع أحكام القرارات والقوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.

