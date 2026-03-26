رئيس النواب يجتمع برؤساء اللجان النوعية لبحث أولويات المرحلة قبل مناقشة الموازنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 05:36 مساءً - عقد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، البالغ عددها 25 لجنة، بحضور وكيلي المجلس عاصم الجزار ومحمد الوحش، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بجدول أعمال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع بعد لقاء رئيس المجلس برؤساء الهيئات البرلمانية، في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة المجلس، استعدادًا للجلسات العامة المرتقبة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أجندة اللجان خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع تحديد أولويات العمل البرلماني في ضوء التطورات الإقليمية والظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التشريعية المهمة التي تستلزم سرعة النظر فيها.

ويأتي ذلك قبل أيام من انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة يوم 29 مارس 2026، والتي يُنتظر أن تشهد مناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027، المقرر إحالته إلى المجلس قبل نهاية شهر مارس وفقًا للموعد الدستوري المحدد.