نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يجتمع بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال اجتماعه بمدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات بعد تهنئة الجميع بالعام الدراسي الجديد، على أن أمن وسلامة الطلاب لا بد أن توضع نصب أعيننا وهي من أولويات تعليم الجيزة.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس آباء وأمناء ومعلمى الجيزة.

كما أكد سلومة على عدة توجيهات شملت الآتى:

★ الاهتمام بمتابعة موقف الصيانات والكتب المدرسية وعدم الترويج للكتب الخارجية بخلاف المقررة من الوزارة.

★ المرور اليومى لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة بالتناوب لمتابعة جهازية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

★ الالتزام والانضباط من الجميع منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي.

★ سرعة سد العجز فى المعلمين لجميع التخصصات وعدم الترخيص بنصف الوقت لأى معلم لحين سد العجز.

★ التأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مبانى المدارس والإدارات.

★ ضرورة المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب داخل المدارس والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية.

★ الاطمئنان والتأكد من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى.

★ تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم جلوس الطلاب بشكل تبادلى واستغلال جميع الفراغات المتاحة بالمدرسة.

★ الاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب.

★ التأكيد على وجود زائرة صحية بالمدرسة لمتابعة حالات الطلاب الصحية وفى حال ظهور أى أعراض مرضية لدى الطالب يتم تقديم الإسعافات الأولية ويتم عزل الطالب المصاب.

★ التأكيد على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 167/2023 بشأن مواصفات الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة وعدم إجبار ولى الأمر على شرائه من أماكن معينة وكذلك التزام السادة المعلمين بالزى المناسب باعتبارهم قدوة يحتذى بها الطلاب.

★ التأكيد على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 187 بتاريخ 21/9/2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم قبل الجامعى.

★ التأكيد على ضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب وتسجيله إلكترونيا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمى الغياب والمنقطعين.

★ متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد فى الطابور المدرسى وداخل الفصول وفقا للجدول المدرسى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.

★ نظرا لاستحداث إدارات تعليمية جديدة ( حدائق أكتوبر ) ينبه بضرورة عدم تغيير أختام المدارس ونقل تبعيتها من إدارة أكتوبر إلى إدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

★ بث روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والتأكيد على ذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية والأنشطة الطلابية.

★ ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحى وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتميز بالاحترام والتقدير وتليق بمكانة المعلم.

★ حظر التدخين نهائيا داخل المدارس مع تطبيق القرار الخاص بالغرامة فى حال مخالفة ذلك.

★ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية التى توفر السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

★ تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسى وأثناء الخروج آخر اليوم.

★ الاهتمام بتدريب السادة المعلمين على كل ما هو حديث داخل المنظومة التعليمية والعمل على نقل الخبرات بين المعلمين وعقد ورش عمل دائمة يتم من خلالها تبادل الخبرات.

★ تشجيع المعلمين للطلاب على ضرورة اكتساب مهارات التفكير الابتكارى والإبداعى وخلق ثقافة روح الفريق وتنظيم المسابقات والأنشطة التى من شأنها اكتساب الطلاب الشخصية السوية والتأكيد على تفعيل حصة الريادة داخل الفصول.

★ الاهتمام بالفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم وتقديم الدعم النفسى اللازم لهم والعمل على توفير أماكن مناسبة لهم تقع فى الأدوار الأرضية بالمدارس حفاظا على سلامتهم.

★ توجيه الطلاب نحو الاستفادة من القنوات التعليمية مدرستنا ( 1،2،3 ) فى تحصيل المناهج الدراسية الخاصة بهم وتفعيل استخدام حصص المشاهدة والسبورات الذكية وكذلك تفعيل اليوم الدراسى بكافة مدارس تعليم الجيزة.

★ مراجعة الأكشاك الكهربية وأعمدة الإنارة الموجودة فى محيط المدارس ومخاطبة السادة رؤساء الأحياء فى حال وجود أى خطر يهدد حياة الطلاب.

★حسن التعامل مع الجمهور وتحديد يوم للقاء أولياء الأمور أسبوعيا.

★ تأمين مداخل ومخارج المدارس وتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم مع مراعاة وجود مدة زمنية بين عملية دخول الطلاب وخروجهم وخاصة بالمدارس التى بها فترتين.

★ الاهتمام بالإشراف اليومى والتكليفات وضرورة تفعيل خطة عملية للطوارئ بالمدارس وتنفيذها فى حال حدوث لا قدر الله أى مكروه.