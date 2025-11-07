سفير مصر بنيوزيلندا: فتح باب التصويت بانتخابات النواب وننتظر توافد المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - قال السفير جورج عازر، سفير مصر بدولة نيوزيلندا، إنه تم الآن فتح باب التصويت في نيوزيلندا، بأول أيام انتخابات مجلس النواب، وأنهم في انتظار حضور الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا بدولة نيوزيلندا وحتي ساعة الراحة، وسيتم استئناف التصويت بعد ذلك حتى التاسعة مساءً.

ووجه القاضي أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للسفير جورج عازر علي الجهد المبذول في الانتخابات بداية من الانتخابات الرئاسية الماضية وانتخابات مجلس الشيوخ ووصولًا لانتخابات مجلس النواب التي تُجرى خلال يومي الجمعة والسبت في المرحلة الأولي وكذلك المرحلة الثانية وجولتي الإعادة في الدوائر التي ستشهد إعادة بالتصويت.

وأجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع السفير جورج عازر، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.



وقال القاضي أحمد بنداري إنه تم الآن فتح أول لجان التصويت في سفارة دولة نيوزيلندا وسيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النوات في 139 مقر في 117 دولة وتم اضافة 3 لجان في دولة العراق.

تصويت الخارج يبدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس أنجلوس

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

مواعيد التصويت والفرز والنتيجة فى انتخابات مجلس النواب

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.

