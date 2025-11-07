نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| غدًا بداية التصويت بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025.. فتح لجان الاقتراع في مختلف القارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، انطلاق عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 اعتبارا من مساء اليوم، الخميس، حيث تفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة فى الخارج لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وفقًا لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ11 ساعة تقريبا، وتكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التي تفتح أبواب التصويت فيها الساعة السابعة صباح الجمعة بتوقيت مصر.

مؤتمر غدا فى الهيئة الوطنية للانتخابات

وعقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات،اليوم الخميس فى الساعة التاسعة ونصف مساء، مؤتمرا مع رؤساء اللجان الفرعية في الخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية وذلك لإطلاع الرأى العام على آخر مستجدات التصويت.

قواعد تصويت المصريين بالخارج

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.