3 مؤتمرات صحفية للهيئة الوطنية لمتابعة مستجدات تصويت المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - قال القاضي أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم عقد 3 مؤتمرات صحفية يومية للغرفة خلال أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا والسابعة مساءً لإطلاع الرأي العام عن تفاصيل العملية الانتخابية وفتح اللجان في 139 مقرا انتخابيا بـ 117 دولة ومتابعة مستجدات سير العملية الانتخابية مع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية.

وأجرى القاضى أحمد بندارى اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع السفير جورج عازر، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.

وقال القاضي أحمد بنداري، إنه تم الآن فتح أول لجان التصويت في سفارة دولة نيوزيلندا وسيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب في 139 مقرا بـ 117 دولة بعدما تم إضافة 3 لجان في دولة العراق.

تصويت الخارج يبدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس أنجلوس

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة بدأ التصويت بها حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

مواعيد التصويت والفرز والنتيجة فى انتخابات مجلس النواب

ويذكر أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.

