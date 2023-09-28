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حجازى: الطلاب سيجدون “معلمين أحلامهم” في القنوات التعليمية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاستعانة بأشهر المعلمين في مصر للتدريس في القنوات التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: الطلاب سيجدوا “معلمين احلامهم” في القنوات التعليمية هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاستمرار في تطبيق نظام فترات مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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