نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حقك عليا" أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت النجمة روبي جمهورها، وأطلقت بوستر أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "حقك عليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجاء طرح البوستر الجديد بعد الزج باسمها في أزمة أسرية تخص “كريم محمود عبدالعزيز” وكانت إدارة أعمالها قد وضحت بأنها ليست طرفًا في أي خلافات، ليأتي الرد من خلال عمل فني جديد.

“حقك عليا”

وتستعد روبي خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق أغنيتها الجديدة "حقك عليا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وتأتي الأغنية بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها روبي خلال الفترة الماضية داخل مصر وخارجها، كما تستعد لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة خلال المرحلة القادمة.