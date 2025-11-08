العالم اليوم - تحركات عسكرية نيجيرية بعد تهديد ترامب.. قائد الجيش "يتوعد"

انتم الان تتابعون خبر تحركات عسكرية نيجيرية بعد تهديد ترامب.. قائد الجيش "يتوعد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 نوفمبر 2025 08:08 صباحاً - توعد القائد الجديد لجيش نيجيريا، الجمعة، بتكثيف العمليات العسكرية ضد المتشددين في شمال شرق البلاد، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إذا لم تكبح أبوجا العنف ضد المسيحيين.

والأسبوع الماضي أدرج ترامب نيجيريا على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي قائمة بالبلدان التي تقول الولايات المتحدة إنها تنتهك الحريات الدينية.

وقال يوم السبت إنه طلب من وزارة الدفاع "الاستعداد لعمل عسكري سريع محتمل"، إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين.

وخلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية بورنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاما التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، أدلى القائد الجديد للجيش النيجيري وايدي شعيبو بتعليقاته.

وقال شعيبو للقوات المتمركزة في بورنو: "لن يدخر الجيش النيجيري تحت قيادتي جهدا. سنواصل هذه المعركة بطاقة متجددة وتركيز واضح وتفان مطلق لإنهاء هذا الخطر مرة واحدة وإلى الأبد".

وحث قائد الجيش الجنود على مواصلة الضغط على جماعتي "بوكو حرام"، وولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش"، ووعد بتحسين خدمات الإمداد والتموين والرعاية والإسناد القتالي في مسعى لرفع معنويات القوات.

وقال الجيش إن زيارة شعيبو إلى المنطقة تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس بولا تينوبو بتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.

ورغم المكاسب التي حققها الجيش النيجيري في السنوات القليلة الماضية، فإن الجماعتين صعدتا هذا العام هجماتهما على القواعد العسكرية في بورنو، واستهدفا المدنيين أيضا.