نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي الكيانات الشبابية لتفعيل برامجهم وأنشطتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اليوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2023 بعدد من ممثلي الكيانات الشبابية وذلك بمقر مكتبه بالمديرية.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، منى عبدالرازق مديرة إدارة شئون المجالس، رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

بحث وكيل الوزارة المستجد من مشروعات مقترحة والتي تدور حول التنمية المجتمعية والفكرية والثقافية للشباب، كما استمع إلى الطلبات والمقترحات المقدمة من ممثلي الكيانات لدراستها ووضعها موضع التنفيذ.

كما تطرق إلى أهمية زيادة الوعي لدى الشباب وذلك بعقد مؤتمرات لتوعية الشباب وتكثيف اللقاءات الشبابية الحوارية التي تخاطب الوعي لتخريج جيل واعٍ إيجابي مشارك في تنمية وطنه محافظًا على مكتسباته.

حضر من الكيانات الشبابية كيان شباب قادرون، اتحاد شباب الوطن، اتحاد شباب العمال، إرادة شباب مصر، اتحاد طلاب تحيا مصر، صوت شباب مصر، الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة