نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تتابع الهيئات الشبابية في العياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باشرت لجنة المتابعة المحلية عملها على مدار يومين، لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب العياط من حيث سير العمل وسجلات الانشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب وأيضًا متابعة تنفيذ خطط مراكز الشباب.



وشملت المتابعة مراكز شباب ( كفر تركى، كفر عمار، البرغوتى والقطورى ) التابعين لإدارة شباب العياط.

تأتى أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى إلتزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للإطمئنان على إنتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

أوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر فقط على دورها الرقابي وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وبتكليف من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عام عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب.

وتشكلت اللجنة من:

أحمد الطويل مدير إدارة الاستراتيجية والمتابعة، وائل ابراهيم ، مها شوقي الإدارة الاستراتيجية أميرة ابو النجاح معاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية واخصائي بالادارة الاستراتيجية، احمد فرج إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومحمد فتحي إدارة العياط.

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