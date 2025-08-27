نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" بستكهولم.. وزير الري يشارك فى جلسة "تعزيز الشراكات لتعبئة التمويل بقطاع المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" بالعاصمة السويدية ستكهولم.. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة "تعزيز الشراكات لتعبئة التمويل بقطاع المياه" والتى نظمها البنك الإفريقي للتنمية.

وخلال الجلسة.. أشار الدكتور سويلم لأهمية زيادة الاستثمارات فى مجال المياه والصرف الصحي بما يعزز القدرة على الصمود، ويحمي المجتمعات، ويدعم الأمن الغذائي، ويشكل قاعدة للتنمية المستدامة.

وأشار سيادته للعلاقة بين المياه والطاقة مثل الإعتماد على محطات الرفع لضخ المياه وتشغيل محطات معالجة المياه، مما يدفع نحو زيادة الإعتماد على المصادر المتجددة للطاقة والعمل على تحسين كفاءة تشغيل المحطات، ودمج الحلول القائمة على الطبيعة فى مشروعات المياه.

وأضاف سيادته أن تطوير إدارة المياه في إفريقيا يشكل أساس هاما للتنمية، خاصة أن ملايين المواطنين يفتقرون لخدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، كما يزيد تغير المناخ من شدة الفيضانات والجفاف وشح المياه، مما يتطلب تقديم المزيد من الحلول والابتكارات للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار سيادته لقيام مصر خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) بحشد جهود الدول الإفريقية لتعزيز أمن المياه بالقارة، وتواصل مصر جهودها خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي لتعبئة التمويلات والشراكات لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة، مع أهمية التوجه نحو التمويل المبتكر والتمويل الميسر كأدوات لتطوير منظومة المياه وتنفيذ بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأشار سيادته أن مصر قامت بتنفيذ استثمارات وطنية كبيرة في قطاع المياه خلال الأعوام الاحدى عشر الماضية، حيث تم تخصيص أكثر من ١٠ مليارات دولار لتحديث وتطوير المنظومة المائية، مثل المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وإعادة إستخدام مياه، ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم استثمار مليارات الدولارات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، مما رفع نسبة التغطية للصرف الصحي إلى أكثر من ٧٠%، مع خطط واضحة لتحقيق التغطية الكاملة بخدمات الصرف الصحى.

وعلى مستوى التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.. فقد دعمت مصر حفر الآبار الجوفية وتشغيلها بأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، مما ساعد في توفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية مع خفض الاعتماد على المضخات التقليدية التي تعمل بالديزل.

كما تحرص مصر على مشاركة المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة مع كافة الدول الإفريقية بما يعزز من التضامن الإفريقي، حيث تقدم مصر خبراتها في إدارة المياه، وتخطيط البنية التحتية، وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما توفر مصر التدريب اللازم لمئات المتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.