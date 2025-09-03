نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: البورصة السلعية – مصر منصة حديثة تعزز شفافية التسعير وتدعم استقرار الأسواق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في تفعيل البورصة السلعية – مصر، باعتبارها منصة حديثة تسهم في تعزيز شفافية التسعير ودعم استقرار الأسواق المحلية.

وأكدت البيانات أن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، حيث تساهم في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار من خلال آليات شفافة تحقق توازنًا بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتدعم في الوقت نفسه القطاع الزراعي لتصبح ركيزة أساسية لبناء نظام تجاري قوي يخدم الاقتصاد الوطني.

سوق منظم لتداول السلع الاستراتيجية

أوضحت الإنفوجرافات أن البورصة السلعية تعد سوقًا منظمًا لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، كما توفر آلية هامة للتسعير العادل من خلال التفاعل بين قوى العرض والطلب.

وتشمل قائمة السلع المتداولة في البورصة حتى الآن سبع سلع رئيسية هي: القمح، الذرة الصفراء، الذرة والردة، السكر، النخالة، كسب فول الصويا، والملح.

كما تتضمن التداولات بعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مصادرات مصلحة الدمغة والموازين من ذهب وفضة وأحجار كريمة.

أهداف البورصة وآليات العمل

تهدف البورصة إلى تنظيم تداول السلع في إطار من التنافسية العادلة وتحقيق التوازن السعري، مع عرض السلع بمواصفات جودة عالية، وتقليل سلاسل الإمداد الطويلة بما يسهم في خفض الأسعار على المستهلك.

وتتم آلية عمل البورصة السلعية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة للتداول والتسليم الفوري، وتتعدد طرق التداول لتشمل المزايدات والمناقصات والممارسات والتداول المستمر، وفقًا لمواصفات يتم الاتفاق عليها مسبقًا من الأطراف المشاركة.

وتبدأ خطوات العمل بالإعلان عن مواعيد فتح الجلسات الخاصة بالسلع المتداولة، ثم إجراء المزايدة أو الممارسة أثناء الجلسة حتى وقت محدد مسبقًا، على أن يتم تنفيذ عمليات التداول وفق الآليات الإلكترونية المعتمدة، مع استكمال إجراءات التسوية المادية والمالية.

حجم التداولات حتى يوليو 2025

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي حجم التداولات بالبورصة السلعية حتى نهاية يوليو 2025 نحو 1.73 مليون طن بقيمة 21.5 مليار جنيه.

وجاء نصيب القمح المستورد في الصدارة بنسبة 58.35% من إجمالي قيم التداولات بقيمة 12.5 مليار جنيه، بينما احتل السكر الأبيض المرتبة الثانية بنسبة 20.73% بقيمة 4.5 مليار جنيه.

كما سجلت الذرة الصفراء المستوردة نسبة 13.07% بقيمة 2.8 مليار جنيه، تلتها نخالة الردة المحلية بنسبة 4.47% بقيمة 961 مليون جنيه، في حين بلغت نسبة الذرة الصفراء والنخالة معًا 0.59% بقيمة 126.6 مليون جنيه، وسُجلت نسبة 2.79% لسلع أخرى متنوعة.