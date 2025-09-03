نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يكرم شخصيات علمية ودينية ويمنح وسام العلوم والفنون في احتفالية المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، عددًا من الشخصيات والعلماء المتميزين، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف، التي عقدتها وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

شمل التكريم من داخل مصر: الأستاذ الدكتور جلال الدين إسماعيل حسن عجوة - أستاذ الحديث الشريف بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذة الدكتورة رجاء مصطفى حزين أبو زيد - أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية بجامعة الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ الدكتور محمود إمبابي أمين قناوي - وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد البيومي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق، الأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي عبد الله - أستاذ علم النفس، ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، السيد عبد الرحمن خالد صادق خالد - المدير العام بديوان وزارة الأوقاف.

ومن خارج مصر، شمل التكريم:

الدكتور سيمور نصيروف - المحاضر بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ورئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، الدكتور جيم عثمان درامي - مدير الشئون الدينية بمؤسسة الرئاسة في جمهورية السنغال، والباحث في قسم البحوث والمخطوطات والدراسات الإسلامية بجامعة الشيخ أنتا ديوب السنغالية.

وفي لفتة تقدير وعرفان بالشهداء، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال، الذي جسد أسمى معاني التضحية حين أبعد شاحنة وقود مشتعلة عن منطقة سكنية لينقذ الأهالي، فارتقى شهيدًا، وتسلم التكريم زوجته السيدة سماح عبد المقصود محمد، وأبناؤه: أحمد، ومنة الله، وآية، وهدير.

ويجسد هذا التكريم حرص القيادة السياسية على الاحتفاء بالعلماء والمبدعين وتقدير دورهم في نشر الوعي وبناء المجتمع، إلى جانب تخليد ذكرى الشهداء الذين يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل الوطن.