نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يوجه بالتنسيق مع الجانب السعودي لتأمين موسم الحج 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة العليا للحج، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج لعام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اللجنة يهدف إلى تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين، وضمان أداء المناسك في أجواء يسودها الأمان واليسر.

وشدد على أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتطبيق جميع الضوابط التي تساهم في سلامة الحجاج المصريين.

واستعرض الاجتماع تقريرًا قدمه اللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، حول موسم الحج الماضي 1446هـ، والذي تضمن النجاحات المحققة مثل الحصول على مواقع متميزة لمخيمات القرعة بعرفات ومنى، وتوسعة مساحة المخيمات بمشعر منى، بالإضافة إلى فوز مكتب شئون حجاج مصر بجائزة التميز من بين 8 دول إسلامية.

كما أشار التقرير إلى التحديات التي واجهت البعثة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الطبية المقررة للحجاج، بما في ذلك الفحوصات والكشوف الصحية وتسجيل البيانات الطبية إلكترونيًا، لضمان توفير خدمات صحية متكاملة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن أسطول مصر للطيران مستعد بشكل كامل لنقل الحجاج المصريين خلال موسم الحج القادم، مع الالتزام بتطبيق جميع معايير الراحة والسلامة.