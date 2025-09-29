نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمتابعة استعدادات موسم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا للحج، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج لعام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد اللجنة يهدف إلى تحقيق التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين وتيسير أداء المناسك بسهولة ويُسر، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل مع الجانب السعودي لتطبيق الضوابط والإجراءات التي تكفل سلامة الحجاج.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، تقييمًا لموسم الحج الماضي 1446هـ، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت، ومنها الحصول على مواقع متميزة لمخيمات القرعة بعرفات ومنى، وزيادة المساحة المخصصة للمخيمات بمشعر منى، فضلًا عن تكريم مكتب شئون حجاج مصر بجائزة التميز من بين 8 دول إسلامية، لأول مرة.

كما تناول الاجتماع الضوابط المقترحة لموسم الحج القادم، والإجراءات الصحية التي يخضع لها الحجاج المصريون، بما في ذلك تسجيل البيانات الطبية إلكترونيًا لتقديم رعاية صحية متكاملة.

من جانبها، أكدت الجهات المعنية أن أسطول مصر للطيران جاهز بالكامل لنقل الحجاج المصريين خلال الموسم القادم، مع توفير أقصى درجات الراحة والأمان.