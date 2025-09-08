الداخلية تضبط مخازن أدوية غير مرخصة تضم أكثر من 1.2 مليون قرص مجهول المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 01:16 مساءً -

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم التموينية خاصة المتعلقة بحجب الأدوية الطبية وبيعها بأزيد من الأسعار المقررة أو تداول المستلزمات الطبية مجهولة المصدر والمنتجات المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى بالتنسيق مع الجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من تحقيق نتائج إيجابية بارزة.

حيث تم ضبط القائمين على مخزن غير مرخص يفتقد للاشتراطات والمعايير الصحية بمنطقة قليوب بالقليوبية، وعُثر بداخله على حوالى 3.5 طن من الأقراص "مكملات غذائية" يشتبه فى عدم صلاحيتها لغياب بيانات الإنتاج والصلاحية، إضافة إلى 2.5 طن من الكحول ومسحوق أبيض بدون مستندات، و25 ألف قطعة من الملصقات والعبوات الفارغة، و6 ماكينات تعبئة وطباعة.

كما جرى ضبط القائمين على إدارة صيدلية ومخزن تابع لها غير مرخص وغير معلن عنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عُثر بداخلهما على 1.2 مليون قرص دوائى مهرب جمركيا، غير مسجل ومحظور تداوله، تمهيدا لطرحه بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.